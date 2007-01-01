Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Урна уличная Грувер-стационарная, 25 литров, произведённого компанией ChiedoCover
Урна уличная Грувер-стационарная, 25 литров
13 оценок
2 690
Товар в корзине. Перейти
Урна уличная Грувер-стационарная, 25 литров - фото 1

Урна уличная Грувер-стационарная, 25 литров

Артикул: CH-057-422
13 оценок
Основные характеристики
  • Длина310 мм
  • Ширина250 мм
  • Высота700 мм
  • Вес5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул пластиковый Бит, коралловый
Фотография товара Стул пластиковый Бит, коралловый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул алюминиевый Бистро - бежевый
Фотография товара Стул алюминиевый Бистро - бежевый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина310 мм
  • Ширина250 мм
  • Высота700 мм
  • Вес5 кг
  • Материалсталь
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Сенсорное ведро Кубби, 50 литров от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сенсорное ведро Кубби, 50 литров, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена

Сенсорное ведро Кубби, 50 литров

37
Настоящее фото товара Уличная урна Локер 20 л, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Уличная урна Локер 20 л, серебро

6
Настоящее фото товара Урна для мусора уличная Твид, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена

Урна для мусора уличная Твид

11
Настоящее фото товара Урна для торговых центров Шерлинг, сталь матовая, произведённого компанией ChiedoCover
от69 490
Оптовая цена

Урна для торговых центров Шерлинг, сталь матовая

6
Настоящее фото товара Урна для торговых центров Нубук, сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от29 090
Оптовая цена

Урна для торговых центров Нубук, сталь

9
Настоящее фото товара Урна титан Лим, для мусора, круглая, 30л, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена

Урна титан Лим, для мусора, круглая, 30л, хром

10
Настоящее фото товара Урна уличная прифасадная Кламп, антик серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от32 390
Оптовая цена

Урна уличная прифасадная Кламп, антик серебро

10
Настоящее фото товара Урна уличная с козырьком Виз, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Урна уличная с козырьком Виз, черная

9
Настоящее фото товара Урна уличная Рутер под крышей, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена

Урна уличная Рутер под крышей

12
Настоящее фото товара Урна бетонная уличная Лектерн, габбро диабаз, произведённого компанией ChiedoCover
от27 290
Оптовая цена

Урна бетонная уличная Лектерн, габбро диабаз

8

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Пепельница Алков, 30 см, красная, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Пепельница Алков, 30 см, красная

9
Настоящее фото товара Уличная урна для мусора Вардрод, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена

Уличная урна для мусора Вардрод

10
Настоящее фото товара Урна для мусора перфорированная диаметр 25см, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Урна для мусора перфорированная диаметр 25см, черная

9
Настоящее фото товара Урна опрокидывающаяся 20 литров Бирч, серая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Урна опрокидывающаяся 20 литров Бирч, серая

5
Настоящее фото товара Урны для раздельного сбора мусора «Город» 3 секции (3х26л), произведённого компанией ChiedoCover
от17 790
Оптовая цена

Урны для раздельного сбора мусора «Город» 3 секции (3х26л)

33
Настоящее фото товара Урна уличная с пепельницей Реббет, произведённого компанией ChiedoCover
от20 090
Оптовая цена

Урна уличная с пепельницей Реббет

12
Настоящее фото товара Урна Классика, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена

Урна Классика

39
Настоящее фото товара Ведро для мусора Авнинг, 30 литров, с педалью, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена

Ведро для мусора Авнинг, 30 литров, с педалью

13
Фотография товара Урна парковая «Forest» 400 графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна парковая «Forest» 400 графит, произведённого компанией ChiedoCover
28 490
Оптовая цена

Урна парковая «Forest» 400 графит

35
Настоящее фото товара Металлическая уличная урна Кубок, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена

Металлическая уличная урна Кубок

46

Другие товары из раздела урны для помещений

Фотография товара Урна уличная квадратная Турнинг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна уличная квадратная Турнинг, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Урна уличная квадратная Турнинг

45
Настоящее фото товара Уличная урна Клосет, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Уличная урна Клосет, серебро

11
Настоящее фото товара Уличная урна Локер 30 л, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Уличная урна Локер 30 л, серебро

5
Настоящее фото товара Уличная урна Локер-20, антик бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена

Уличная урна Локер-20, антик бронза

15
Настоящее фото товара Урна для мусора Плеид, 12 литров, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена

Урна для мусора Плеид, 12 литров, черная

6
Настоящее фото товара Урна для торговых центров Твилл, сталь матовая, произведённого компанией ChiedoCover
от32 990
Оптовая цена

Урна для торговых центров Твилл, сталь матовая

6
Настоящее фото товара Урна для торговых центров Мохеир, бежевый ваниль, произведённого компанией ChiedoCover
от14 490
Оптовая цена

Урна для торговых центров Мохеир, бежевый ваниль

9
Настоящее фото товара Урна уличная для мусора Молдинг, с емкостью, произведённого компанией ChiedoCover
от23 290
Оптовая цена

Урна уличная для мусора Молдинг, с емкостью

8
Настоящее фото товара Ведро для мусора Бекдроп, 12 литров, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Ведро для мусора Бекдроп, 12 литров, белый

10
Настоящее фото товара Урна для мусора Рид, 12 литров, с педалью, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Урна для мусора Рид, 12 литров, с педалью, белая

11

Товар в корзине

Урна уличная Грувер-стационарная, 25 литров
Урна уличная Грувер-стационарная, 25 литров
от 2 690
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Пепельница Алков, 30 см, красная, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Пепельница Алков, 30 см, красная

9
Настоящее фото товара Уличная урна для мусора Вардрод, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена

Уличная урна для мусора Вардрод

10
Настоящее фото товара Урна для мусора перфорированная диаметр 25см, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Урна для мусора перфорированная диаметр 25см, черная

9
Настоящее фото товара Урна опрокидывающаяся 20 литров Бирч, серая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Урна опрокидывающаяся 20 литров Бирч, серая

5

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности