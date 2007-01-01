Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Пепельница уличная Рецесс, черная, произведённого компанией ChiedoCover
Пепельница уличная Рецесс, черная
10 оценок
31 090
Товар в корзине. Перейти
Пепельница уличная Рецесс, черная - фото 1

Пепельница уличная Рецесс, черная

Артикул: CH-056-811
10 оценок
Основные характеристики
  • Длина210 мм
  • Ширина250 мм
  • Высота1000 мм
  • Вес10 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Пепельница Алков, 30 см, черная
Фотография товара Пепельница Алков, 30 см, черная от компании ChiedoCover.
Следующий Урна пепельница Элм, черная
Фотография товара Урна пепельница Элм, черная от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина210 мм
  • Ширина250 мм
  • Высота1000 мм
  • Вес10 кг
  • Материалсталь
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Пепельница Алков, 30 см, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Пепельница Алков, 30 см, черная

11
Настоящее фото товара Урна для мусора Плеид, 12 литров, серебристый металлик, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена

Урна для мусора Плеид, 12 литров, серебристый металлик

15
Настоящее фото товара Урна для торговых центров Шерлинг, серая, произведённого компанией ChiedoCover
от52 690
Оптовая цена

Урна для торговых центров Шерлинг, серая

12
Настоящее фото товара Урна из нержавеющей стали для мусора Дистресс, сталь матовая, произведённого компанией ChiedoCover
от76 190
Оптовая цена

Урна из нержавеющей стали для мусора Дистресс, сталь матовая

7
Настоящее фото товара Урна металлическая антивандальная Розвуд, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена

Урна металлическая антивандальная Розвуд, черная

8
Настоящее фото товара Урна металлическая уличная Валнут-25, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена

Урна металлическая уличная Валнут-25, зеленая

11
Настоящее фото товара Урна опрокидывающаяся 20 литров Бирч, антик серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Урна опрокидывающаяся 20 литров Бирч, антик серебро

12
Настоящее фото товара Урна уличная Грувер-стационарная, 25 литров, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена

Урна уличная Грувер-стационарная, 25 литров

13
Настоящее фото товара Урна бетонная парковая Алтар, московский гравий, произведённого компанией ChiedoCover
от33 490
Оптовая цена

Урна бетонная парковая Алтар, московский гравий

7
Настоящее фото товара Урна бетонная уличная Амбо, красно-серый гранит, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена

Урна бетонная уличная Амбо, красно-серый гранит

5

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Ведро Домаск прямоугольное 25 л, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена

Ведро Домаск прямоугольное 25 л

7
Фотография товара Урна уличная Панел, с внутренним ведром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна уличная Панел, с внутренним ведром, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Урна уличная Панел, с внутренним ведром

50
Настоящее фото товара Урны для раздельного сбора мусора «Город» 2 секции (2 х 26л), произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена

Урны для раздельного сбора мусора «Город» 2 секции (2 х 26л)

39
Настоящее фото товара Урна бетонная уличная Амбо, питерский гравий, произведённого компанией ChiedoCover
от20 490
Оптовая цена

Урна бетонная уличная Амбо, питерский гравий

11
Настоящее фото товара Урна бетонная деревянная Кибориум, габбро диабаз, произведённого компанией ChiedoCover
от31 090
Оптовая цена

Урна бетонная деревянная Кибориум, габбро диабаз

10
Настоящее фото товара Урна для мусора Пирамида 21 литров, серая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Урна для мусора Пирамида 21 литров, серая

15
Настоящее фото товара Урна для мусора перфорированная диаметр 25см, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Урна для мусора перфорированная диаметр 25см, черная

9
Фотография товара Урна бетонная уличная Невел мини от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна бетонная уличная Невел мини, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190
Оптовая цена

Урна бетонная уличная Невел мини

39
Настоящее фото товара Уличная урна Локер 30 л, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Уличная урна Локер 30 л, серебро

5
Настоящее фото товара Урна бетонная уличная Пулпит, питерский гравий, произведённого компанией ChiedoCover
от36 190
Оптовая цена

Урна бетонная уличная Пулпит, питерский гравий

9

Другие товары из раздела урны для помещений

Настоящее фото товара Квадратная урна для мусора Портир-26, произведённого компанией ChiedoCover
от12 390
Оптовая цена

Квадратная урна для мусора Портир-26

10
Настоящее фото товара Контейнер для мусора Пелмет, с плавающей крышкой, 25 л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
Оптовая цена

Контейнер для мусора Пелмет, с плавающей крышкой, 25 л

15
Настоящее фото товара Корзина для мусора оцинкованная Дентил-250, Цинк, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Корзина для мусора оцинкованная Дентил-250, Цинк

5
Настоящее фото товара Пепельница Алков, 30 см, красная, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Пепельница Алков, 30 см, красная

9
Настоящее фото товара Уличная урна КОСМОС 50 литров, перфорированная, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Уличная урна КОСМОС 50 литров, перфорированная, серебро

10
Настоящее фото товара Урна для торговых центров Мохеир, бежевый ваниль, произведённого компанией ChiedoCover
от14 490
Оптовая цена

Урна для торговых центров Мохеир, бежевый ваниль

9
Настоящее фото товара Урна из нержавеющей стали уличная Вердигрис, сталь зеркальная, произведённого компанией ChiedoCover
от24 390
Оптовая цена

Урна из нержавеющей стали уличная Вердигрис, сталь зеркальная

10
Настоящее фото товара Урна опрокидывающаяся 20 литров Бирч, антик бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Урна опрокидывающаяся 20 литров Бирч, антик бронза

12
Настоящее фото товара Урна бетонная уличная Пулпит, габбро диабаз, произведённого компанией ChiedoCover
от36 190
Оптовая цена

Урна бетонная уличная Пулпит, габбро диабаз

8
Настоящее фото товара Урна шестигранная с рельефом Шафт, серая, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена

Урна шестигранная с рельефом Шафт, серая

13

Товар в корзине

Пепельница уличная Рецесс, черная
Пепельница уличная Рецесс, черная
от 31 090
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Ведро Домаск прямоугольное 25 л, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена

Ведро Домаск прямоугольное 25 л

7
Фотография товара Урна уличная Панел, с внутренним ведром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна уличная Панел, с внутренним ведром, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Урна уличная Панел, с внутренним ведром

50
Настоящее фото товара Урны для раздельного сбора мусора «Город» 2 секции (2 х 26л), произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена

Урны для раздельного сбора мусора «Город» 2 секции (2 х 26л)

39
Настоящее фото товара Урна бетонная уличная Амбо, питерский гравий, произведённого компанией ChiedoCover
от20 490
Оптовая цена

Урна бетонная уличная Амбо, питерский гравий

11

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности