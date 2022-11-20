Характеристики товара
Описание
Высота: 80 см
Ширина: 31 см
Длина: 25 см
Вес: 12 кг
Объем емкости: 50 л
Материал: окрашенная сталь
Сверху металлическая сетка для удаления окурков.
Снизу выдвижной лоток для удаления мусора из основного бака.
Высота: 80 см
Ширина: 31 см
Длина: 25 см
Вес: 12 кг
Объем емкости: 50 л
Материал: окрашенная сталь
Сверху металлическая сетка для удаления окурков.
Снизу выдвижной лоток для удаления мусора из основного бака.
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