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Урна уличная Космос

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Урна из нержавеющей стали Мадрид

Характеристики товара

Описание

Высота: 110 см

Ширина: 31 см

Длина: 31 см

Вес: 10 кг

Объем емкости: 30 л

Материал: окрашенная сталь

Объем упаковки: 0,11

Урна уличная КОСМОС объемом 30 литров - представляет собой сочетание стильного дизайна и новейших конструктивно-технических свойств позволяющие повысить потребительские качества.

Стойка урны выполнена из цельметаллического каркаса, а дно бака цельнотянутое, что даёт дополнительную антикоррозийную устойчивость к современным природным условиям.

Данная модель имеет увеличенный проём между баком и крышкой для улучшения эксплуатационных качеств.

Окрас Урны представляет собой нанесение термореактивных полиэфирных красок электростатическим методом с последующим оплавлением в печи обжига со строгим контролем диапазона температурного режима, обеспечивает покрытию особо прочные механические свойства и стойкость к химическим воздействиям, т.е. простыми словами имеет порошковый окрас

Базовая и самая распространенная цветовая гама модели - антик серебро (приближен к графиту) и антик бронза (с темным отливом устаревшей бронзы)

Урна крепится к поверхности методом анкерного крепления или бетонирования.

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Варианты каркаса

Урна уличная Космос - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Урна уличная Космос - каркас в цвете БелыйБелый
Урна уличная Космос - каркас в цвете КоричневыйКоричневый

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