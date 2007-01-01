Характеристики товара
Описание
Пластиковый угловой плетеный диван Монако Лаундж изготовлен из прочного погодостойкого пластика, армированного стекловолокном. Пластиковые диваны серии Монако Лаундж с имитацией плетения натурального ротанга станут отличным выбором для обстановки лаунж-зон различных заведений. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Благодаря отсутствию металлического каркаса и устойчивости к ультрафиолетовому воздействию, плетеные диваны из пластика Монако Лаундж можно использовать в том числе и на открытых площадках.
Подушки на сиденье и спинке толщиной 7 см покрыты полиэстеровой тканью и заканчиваются кантом. Обеспечивают дополнительное удобство и комфорт сидящему. Подушки изготовлены из синтетической ткани, произведенной из полиэфирных волокон, хорошо сохраняют форму, устойчивы к воздействию тепла и света.
Особенности:
мебель изготовлена из прочного погодостойкого пластика с имитацией плетения натурального ротанга;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчива к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
армирована стекловолокном;
может быть разобрана;
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2070 мм
- Глубина2070 мм
- Высота790 мм
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасапластик
- Цветсерый
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1250 мм
- Высота упаковки770 мм
- Глубина упаковки770 мм
- Объём упаковки0.74 м3
- Изделия стопируютсяНет