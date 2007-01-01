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Настоящее фото товара Диван пластиковый плетеный угловой с подушками Монако Лаундж Корнер антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
Диван пластиковый плетеный угловой с подушками Монако Лаундж Корнер антрацит
42 оценки
130 990
Товар в корзине. Перейти
Диван пластиковый плетеный угловой с подушками Монако Лаундж Корнер антрацит - фото 1Диван пластиковый плетеный угловой с подушками Монако Лаундж Корнер антрацит - фото 2Диван пластиковый плетеный угловой с подушками Монако Лаундж Корнер антрацит - фото 3

Диван пластиковый плетеный угловой с подушками Монако Лаундж Корнер антрацит

Артикул: CH-013-597
42 оценки
Основные характеристики
  • Длина2070 мм
  • Глубина2070 мм
  • Высота790 мм
  • Материал сиденьяткань
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Пластиковый угловой плетеный диван Монако Лаундж изготовлен из прочного погодостойкого пластика, армированного стекловолокном. Пластиковые диваны серии Монако Лаундж с имитацией плетения натурального ротанга станут отличным выбором для обстановки лаунж-зон различных заведений. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Благодаря отсутствию металлического каркаса и устойчивости к ультрафиолетовому воздействию, плетеные диваны из пластика Монако Лаундж можно использовать в том числе и на открытых площадках.

Подушки на сиденье и спинке толщиной 7 см покрыты полиэстеровой тканью и заканчиваются кантом. Обеспечивают дополнительное удобство и комфорт сидящему. Подушки изготовлены из синтетической ткани, произведенной из полиэфирных волокон, хорошо сохраняют форму, устойчивы к воздействию тепла и света.
Особенности:
мебель изготовлена из прочного погодостойкого пластика с имитацией плетения натурального ротанга;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчива к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
армирована стекловолокном;
может быть разобрана;
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина2070 мм
  • Глубина2070 мм
  • Высота790 мм
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасапластик
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1250 мм
  • Высота упаковки770 мм
  • Глубина упаковки770 мм
  • Объём упаковки0.74 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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