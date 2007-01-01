Характеристики товара
Описание
Диван из искусственного ротанга бежевого цвета «Кон Панна» дает возможность комфортно расположить две персоны благодаря комплектным подушкам из полиэстера с влагоотталкивающей пропиткой.При производстве садового дивана был использован прочный алюминиевый каркас, который оплетен вручную круглым искусственным ротангом.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1370 мм
- Глубина800 мм
- Высота800 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес23 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветбежевый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Ширина упаковки800 мм
- Высота упаковки830 мм
- Глубина упаковки1400 мм
- Вес упаковки24.50 кг
- Объём упаковки0.93 м3
- Изделия стопируютсяНет