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Кон Панна диван из искусственного ротанга двухместный, бежевый - фото 1Кон Панна диван из искусственного ротанга двухместный, бежевый - фото 2Кон Панна диван из искусственного ротанга двухместный, бежевый - фото 3Кон Панна диван из искусственного ротанга двухместный, бежевый - фото 4Кон Панна диван из искусственного ротанга двухместный, бежевый - фото 5Кон Панна диван из искусственного ротанга двухместный, бежевый - фото 6
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Кон Панна диван из искусственного ротанга двухместный, бежевый

Артикул: CH-077-135
10 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диван из искусственного ротанга бежевого цвета «Кон Панна» дает возможность комфортно расположить две персоны благодаря комплектным подушкам из полиэстера с влагоотталкивающей пропиткой.При производстве садового дивана был использован прочный алюминиевый каркас, который оплетен вручную круглым искусственным ротангом.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1370 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес23 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки800 мм
  • Высота упаковки830 мм
  • Глубина упаковки1400 мм
  • Вес упаковки24.50 кг
  • Объём упаковки0.93 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Кон Панна диван из искусственного ротанга двухместный, бежевый
Кон Панна диван из искусственного ротанга двухместный, бежевый
76 490
В корзине

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