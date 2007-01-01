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Настоящее фото товара Диван Рос лит 2-местный с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Рос лит 2-местный с подушкой
15 оценок
17 990
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Диван Рос лит 2-местный с подушкой - фото 1Диван Рос лит 2-местный с подушкой - фото 2

Диван Рос лит 2-местный с подушкой

Артикул: CH-073-849
15 оценок
Основные характеристики
  • Длина1300 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота790 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1300 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота790 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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