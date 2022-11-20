Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge белый

6 оценок

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Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge белый

4.7
31 990 ₽
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Диван пластиковый плетеный Olimpo Sofa
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Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge венге

Характеристики товара

Описание

Артикул: 234/832-4874/П2

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Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Длина1400 мм
  • Глубина790 мм
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяткань

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