Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge черный

7 оценок

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Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge черный

4.9
31 990 ₽
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Предыдущий товар в категории Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge венге
Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge венге
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Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ персиковый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Длина1400 мм
  • Глубина790 мм
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяткань

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