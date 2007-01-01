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Кашпо Dekollete Clasico 30

Артикул: CH-057-061
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина300 мм
  • Глубина300 мм
  • Высота300 мм
  • Материалпластик
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Кашпо Dekollete Куно 46 Эко от компании ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина300 мм
  • Глубина300 мм
  • Высота300 мм
  • Материалпластик
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Товар в корзине

Кашпо Dekollete Clasico 30
Кашпо Dekollete Clasico 30
от 5 390
В корзине

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