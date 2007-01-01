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Кашпо Dekollete Самшит Куб 20 - фото 1Кашпо Dekollete Самшит Куб 20 - фото 2Кашпо Dekollete Самшит Куб 20 - фото 3

Кашпо Dekollete Самшит Куб 20

Артикул: CH-057-086
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина200 мм
  • Глубина200 мм
  • Высота200 мм
  • Материалполиэстер, ротанг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина200 мм
  • Глубина200 мм
  • Высота200 мм
  • Материалполиэстер, ротанг
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Товар в корзине

Кашпо Dekollete Самшит Куб 20
Кашпо Dekollete Самшит Куб 20
от 4 690
В корзине

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