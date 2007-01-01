Товар в корзине. Перейти
Кашпо Dekollete Побладо 40 - фото 1Кашпо Dekollete Побладо 40 - фото 2Кашпо Dekollete Побладо 40 - фото 3Кашпо Dekollete Побладо 40 - фото 4

Кашпо Dekollete Побладо 40

Артикул: CH-057-050
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота400 мм
  • Материалдерево
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло пластиковое Net Relax, горчичный
Фотография товара Кресло пластиковое Net Relax, горчичный от компании ChiedoCover.
Следующий Кашпо Dekollete Побладо 30
Фотография товара Кашпо Dekollete Побладо 30 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота400 мм
  • Материалдерево
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела кашпо и декоративные перегородки

Товар в корзине

Кашпо Dekollete Побладо 40
Кашпо Dekollete Побладо 40
от 7 090
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.