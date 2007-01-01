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Настоящее фото товара Вешалка напольная Слайсед коричневый муар, произведённого компанией ChiedoCover
Вешалка напольная Слайсед коричневый муар
39 оценок
4 290
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Вешалка напольная Слайсед коричневый муар - фото 1Вешалка напольная Слайсед коричневый муар - фото 2Вешалка напольная Слайсед коричневый муар - фото 3

Вешалка напольная Слайсед коричневый муар

Артикул: CH-005-357
39 оценок
Основные характеристики
  • Цветкоричневый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Вешалка - самый простой и удобный способ сохранить порядок в кафе, офисе или разместить одежду гостей дома.
- Вешалка выполнена из металлической трубы (диаметр 51мм) и пластиковой фурнитуры 18 мм;
- Вешалка имеет 4 металлических крючка (диаметр/толщина - 16х0,6мм);
- Металлические детали окрашены порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию;
- Устойчивое металлическое основание диаметром 350 мм, позволяет "не заваливаться" под весом одежды;
- Расстояние от пола до крючков 1580 мм;
- Максимальная статическая нагрузка на крючок 5 кг;
- Изделие полностью разборное, что обеспечивает простоту сборки и хранения.
- Гарантия 2 года.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Отзывы

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