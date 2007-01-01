Характеристики товара
Описание
Вешалка - самый простой и удобный способ сохранить порядок в кафе, офисе или разместить одежду гостей дома.
- Вешалка выполнена из металлической трубы (диаметр 51мм) и пластиковой фурнитуры 18 мм;
- Вешалка имеет 4 металлических крючка (диаметр/толщина - 16х0,6мм);
- Металлические детали окрашены порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию;
- Устойчивое металлическое основание диаметром 350 мм, позволяет "не заваливаться" под весом одежды;
- Расстояние от пола до крючков 1580 мм;
- Максимальная статическая нагрузка на крючок 5 кг;
- Изделие полностью разборное, что обеспечивает простоту сборки и хранения.
- Гарантия 2 года.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет