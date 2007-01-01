Характеристики товара
Описание
- Прекрасная вешалка в сдержанном классическом стиле;
- Очень устойчивая и вместительная;
- Идеально впишется в обстановку дома, офиса, магазина;
- Выполнена из металлической трубы, диаметром 38 мм; крючки 10 мм;
- Порошковое покрытие каркаса, стойкое к механическим воздействиям;
- Основание из металла, диаметром 350 мм;
- Толщина металлического основания - 25мм;
- Размер короны: 400х400х315 мм;
- Расстояние от основания до средних крючков: 785 мм;
- Максимальная нагрузка на крючок 5 кг;
- Изделие полностью разборное, что обеспечивает простоту сборки и хранения.
- Гарантия 2 года.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет