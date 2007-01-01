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Встраиваемая беспроводная зарядка T02C 45W - фото 1Встраиваемая беспроводная зарядка T02C 45W - фото 2

Встраиваемая беспроводная зарядка T02C 45W

Артикул: CH-073-198
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Встраиваемая зарядка T02C 45W оснащена быстрой беспроводной зарядкой Qi 15 Ватт и портами USB Quick Charge 4.0 мощностью 40 Ватт и Type C Power Delivery 45 Ватт для быстрой зарядки любых мобильных устройств при помощи кабеля. Для доступа к портам USB и Type C нужно всего лишь повернуть защитную шторку. Кроме того, шторка надежно защитит порты от загрязнения и попадания влаги.

Компактные размеры T02C позволяют органично встроить устройство в любую мебель. Отныне у вас всегда под рукой будет мощная функциональная зарядка для быстрой и безопасной зарядки ваших гаджетов, как беспроводным способом, так и по кабелю. Можно установить в рабочий стол, тумбочку, кухонный гарнитур и любые другие столешницы.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота28,6 мм
  • Диаметр70 мм
  • Материалпластик
  • Мощность15 Вт
  • Цветчерный

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