Характеристики товара
Описание
Встраиваемая зарядка T02C 45W оснащена быстрой беспроводной зарядкой Qi 15 Ватт и портами USB Quick Charge 4.0 мощностью 40 Ватт и Type C Power Delivery 45 Ватт для быстрой зарядки любых мобильных устройств при помощи кабеля. Для доступа к портам USB и Type C нужно всего лишь повернуть защитную шторку. Кроме того, шторка надежно защитит порты от загрязнения и попадания влаги.
Компактные размеры T02C позволяют органично встроить устройство в любую мебель. Отныне у вас всегда под рукой будет мощная функциональная зарядка для быстрой и безопасной зарядки ваших гаджетов, как беспроводным способом, так и по кабелю. Можно установить в рабочий стол, тумбочку, кухонный гарнитур и любые другие столешницы.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота28,6 мм
- Диаметр70 мм
- Материалпластик
- Мощность15 Вт
- Цветчерный