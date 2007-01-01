Характеристики товара
Описание
Т06A - встраиваемая быстрая беспроводная зарядка QI, мощность 10Ватт. Монтируется скрытно внутрь стола, без нарушения целостности лицевой поверхности столешницы. Дистанция эффективной работы 8-12мм.
T06A - это оптимально соотношение мощность/дистанция приема, при этом зарядка без встроенного кулера, а значит бесшумная. На внешнюю поверхность стола в месте расположения зарядного устройства наклеивается пластиковый стикер, обозначающий зону зарядки. Сигнал зарядного устройства без существенных потерь проходит через дерево, пластики, стекло, керамогранит и другие материалы. Исключение - металлические или металлосодержащие материалы (металл полностью блокирует сигнал).
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота13 мм
- Диаметр80 мм
- Материалпластик
- Мощность10 Вт
- Цветчерный