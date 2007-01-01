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Встраиваемая беспроводная зарядка T06A - фото 1Встраиваемая беспроводная зарядка T06A - фото 2

Встраиваемая беспроводная зарядка T06A

Артикул: CH-073-195
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Т06A - встраиваемая быстрая беспроводная зарядка QI, мощность 10Ватт. Монтируется скрытно внутрь стола, без нарушения целостности лицевой поверхности столешницы. Дистанция эффективной работы 8-12мм.

T06A - это оптимально соотношение мощность/дистанция приема, при этом зарядка без встроенного кулера, а значит бесшумная. На внешнюю поверхность стола в месте расположения зарядного устройства наклеивается пластиковый стикер, обозначающий зону зарядки. Сигнал зарядного устройства без существенных потерь проходит через дерево, пластики, стекло, керамогранит и другие материалы. Исключение - металлические или металлосодержащие материалы (металл полностью блокирует сигнал).

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота13 мм
  • Диаметр80 мм
  • Материалпластик
  • Мощность10 Вт
  • Цветчерный

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