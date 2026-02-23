Характеристики товара
Описание
Кресло Токо - модель в стиле лофт для современных кафе и баров.
Подходит для: лофт-кафе, бары, дизайнерские пространства.
Преимущества:
- актуальный индустриальный стиль
- прочный каркас
- хорошо сочетается с интерьером лофт
Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:
- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах
Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина790 мм
- Высота850 мм
- Ширина сиденья720 мм
- Глубина сиденья540 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкавелюр
- Каркасметалл, гнутоклееная фанера, массив
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет