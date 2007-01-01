Характеристики товара
Описание
Беспроводное зарядно устройство ПОЛИ Т13 монтируется скрытно под стол, без фрезеровки отверстий и нарушения целостности поверхности столешницы. Дистанция приема до 20мм.
Сигнал зарядного устройства проходит через дерево, пластики, стекло, керамогранит, искусственный камень. Монтаж простой и удобный на саморезы или 3М клеевой слой. ПОЛИ Т13 дополнительно оснащена 1 разъемом USB выходом для зарядки гаджетов по кабелю.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота12 мм
- Диаметр115 мм
- Материалпластик
- Мощность10 Вт
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет