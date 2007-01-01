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Настоящее фото товара Встраиваемая беспроводная зарядка с поп ап механизмом Поли Т12, произведённого компанией ChiedoCover
Встраиваемая беспроводная зарядка с поп ап механизмом Поли Т12
15 оценок
2 990
Товар в корзине. Перейти
Встраиваемая беспроводная зарядка с поп ап механизмом Поли Т12 - фото 1Встраиваемая беспроводная зарядка с поп ап механизмом Поли Т12 - фото 2Встраиваемая беспроводная зарядка с поп ап механизмом Поли Т12 - фото 3Встраиваемая беспроводная зарядка с поп ап механизмом Поли Т12 - фото 4

Встраиваемая беспроводная зарядка с поп ап механизмом Поли Т12

Артикул: CH-073-204
15 оценок
Основные характеристики
  • Высота30 мм
  • Диаметр85 мм
  • Материалпластик
  • Мощность10 Вт
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Предназначена для установки в столы, столешницы, любую мебель. Встраиваемое зарядное устройство ПОЛИ Т12 оснащено пружинным поп ап механизмом. При нажатии сверху, цоколь поднимается и в вашем распоряжении 2 USB выхода для подключения USB кабелей. При повторном нажатии зарядка возвращается в исходное положение. В 1 устройстве, лаконично совмещены проводные и беспроводные технологии зарядки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота30 мм
  • Диаметр85 мм
  • Материалпластик
  • Мощность10 Вт
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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