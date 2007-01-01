Характеристики товара
Описание
Предназначена для установки в столы, столешницы, любую мебель. Встраиваемое зарядное устройство ПОЛИ Т12 оснащено пружинным поп ап механизмом. При нажатии сверху, цоколь поднимается и в вашем распоряжении 2 USB выхода для подключения USB кабелей. При повторном нажатии зарядка возвращается в исходное положение. В 1 устройстве, лаконично совмещены проводные и беспроводные технологии зарядки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота30 мм
- Диаметр85 мм
- Материалпластик
- Мощность10 Вт
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет