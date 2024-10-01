Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалкерамика
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке8 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Щипцы для улиток, сталь нержавеющая, 63 мм, металлическая
Тарелка глубокая «Жасмин», диаметр 295мм
Чашка бульонная «Млечный путь изумрудный» фарфор
Крышка для блюда для десертов и закусок стекло, прозрачный
Стакан для коктейлей, 450мл, стекло, синий
Блюдо для запекания овальное «Симплисити» фарфор
Горшок для жаркого с ручками
Доска для подачи дуб, деревянный
Нож столовый «Исео»
Доска для подачи дуб, темно- коричневый
Сахарница «Млечный путь бирюза» фарфор
Сахарница «Кашуб-хел» фарфор
Сахарница с крышкой «Революшн Гранит» фарфор
Емкость для пакетиков сахара «Монако Вайт», фарфор
Сахарница с крышкой «Революшн Сэндстоун»
Сахарница с крышкой «Бьянко» фарфор
Емкость для пакетиков сахара «Кларет»
Сахарница с крышкой «Блю Дэппл» фарфор
Емкость для пакетиков сахара «Блю Дэппл» фарфор
Сахарница с крыш. «Мелодия» фарфор
Щипцы для улиток, сталь нержавеющая, 63 мм, металлическая
Тарелка глубокая «Жасмин», диаметр 295мм
Чашка бульонная «Млечный путь изумрудный» фарфор
Крышка для блюда для десертов и закусок стекло, прозрачный