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Емкость для соусов пластик 1000мл, пластик, белый - фото 1

Емкость для соусов пластик 1000мл, пластик, белый

Артикул: CH-063-032
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота215 мм
  • Диаметр120 мм
  • Объем1 л
  • Материалпластик
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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