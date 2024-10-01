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Емкость для соусов «Пастель» 1500мл, пластик, розовый - фото 1

Емкость для соусов «Пастель» 1500мл, пластик, розовый

Артикул: CH-063-035
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота195 мм
  • Диаметр130 мм
  • Объем1,5 л
  • Материалпластик
  • Цветрозовый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт

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