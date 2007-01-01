Товар в корзине. Перейти
Форма для запекания, чугун, красная - фото 1

Форма для запекания, чугун, красная

Артикул: CH-062-656
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Форма для запекания с матовым покрытием чугун
Фотография товара Форма для запекания с матовым покрытием чугун от компании ChiedoCover.
Следующий Соусник «Кунстверк» из фарфора 50 мл, белый
Фотография товара Соусник «Кунстверк» из фарфора 50 мл, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр200 мм
  • Материалчугун
  • Цветкрасный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела формы для запекания

Товар в корзине

Форма для запекания, чугун, красная
Форма для запекания, чугун, красная
от 3 430
3 690 ₽
В корзине

С этим товаром покупают