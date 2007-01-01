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Форма для выпечки «Треугольник» полистирол - фото 1

Форма для выпечки «Треугольник» полистирол

Артикул: CH-062-644
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт

Отзывы

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Товар в корзине

Форма для выпечки «Треугольник» полистирол
Форма для выпечки «Треугольник» полистирол
от 3 440
3 690 ₽
В корзине

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