Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр165 мм
- Объем0,9 л
- Материалкерамика
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Нож столовый «Стил Блэк Сильвер Мэтт»
Емкость для закусок, «Фобос», керамика, 250 мл, 60 мм, коричневый
Кокотница, «Белая», Классик, фарфор, 180 мл, 5 см, белый
Емкость для соусов 690мл, пластик, желтый
Соусник-салатник «Крафт Грин» фарфор 45 мл, зеленый
Блюдо для запекания «Крафт Блю» фарфор
Форма для выпечки, запекания, «Кунстверк», фарфор
Сковорода для запекания «Крафт Блю» фарфор
Блюдо для запекания «Крафт Грин» фарфор
Блюдо для запекания «Симплисити» фарфор, белое
Блюдо для запекания овальное «Симплисити» фарфор
Стакан для горячего «Фруассэ» фарфор
Стакан для капучино «Фруассэ» фарфор
Нож столовый «Стил Блэк Сильвер Мэтт»