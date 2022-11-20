Товар в корзине. Перейти
Консоль Клэр - фото 1Консоль Клэр - фото 2

Консоль Клэр

Артикул: CH-048-733
33 оценки
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Зеркало в раме Васари
Зеркало в раме Васари
Следующий Консоль Скарлетт
Зеркало в раме Васари

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота825 мм
  • Материалдерево
  • Цветчерный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Консоль ХавериНастоящее фото товара Консоль Хавери, произведённого компанией ChiedoCover
от221 990
Оптовая цена
30

Консоль Хавери

Барный шкаф ХавериНастоящее фото товара Барный шкаф Хавери, произведённого компанией ChiedoCover
от283 990
Оптовая цена
48

Барный шкаф Хавери

Настоящее фото товара Консоль под ТВ Бирменген, произведённого компанией ChiedoCover
466 990
Оптовая цена
48

Консоль под ТВ Бирменген

Настоящее фото товара Консоль Бирменген, произведённого компанией ChiedoCover
385 990
Оптовая цена
45

Консоль Бирменген

Сервант ШеффилдНастоящее фото товара Сервант Шеффилд, произведённого компанией ChiedoCover
413 990
Оптовая цена
46

Сервант Шеффилд

Комод ШеффилдНастоящее фото товара Комод Шеффилд, произведённого компанией ChiedoCover
280 990
Оптовая цена
47

Комод Шеффилд

Шкаф ШеффилдНастоящее фото товара Шкаф Шеффилд, произведённого компанией ChiedoCover
314 990
Оптовая цена
50

Шкаф Шеффилд

Настоящее фото товара Консоль Валенса, произведённого компанией ChiedoCover
от180 990
Оптовая цена
37

Консоль Валенса

Настоящее фото товара Консоль Инвернесс,150 см, произведённого компанией ChiedoCover
от198 990
Оптовая цена
34

Консоль Инвернесс,150 см

Консоль СкандикаНастоящее фото товара Консоль Скандика, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
32

Консоль Скандика

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Eames БирюзовыйНастоящее фото товара Стул Eames Бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79043
4 890 ₽Оптовая цена
36

Стул Eames Бирюзовый

В наличии 41 шт.
Настоящее фото товара Стол Йорк 1050, раздвижной, круглый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от56 790
Оптовая цена
43

Стол Йорк 1050, раздвижной, круглый, бежевый

Распродажа
Стул полубарный Меган велюр зеленыйНастоящее фото товара Стул полубарный Меган велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99024
12 990 ₽Оптовая цена
88

Стул полубарный Меган велюр зеленый

В наличии 25 шт.
Стул Нирвана, бежевый велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Нирвана, бежевый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 750
Оптовая цена
54

Стул Нирвана, бежевый велюр/ черный каркас

Настоящее фото товара Кресло Hee Welling, белый, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
38

Кресло Hee Welling, белый

В наличии 58 шт.
Люстра потолочная Клифтон, 6 ламп, ЧёрнаяНастоящее фото товара Люстра потолочная Клифтон, 6 ламп, Чёрная, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
38

Люстра потолочная Клифтон, 6 ламп, Чёрная

Другие товары из раздела консоли

Распродажа
Консоль Таун 115*30 золото стекло smokeНастоящее фото товара Консоль Таун 115*30 золото стекло smoke, произведённого компанией ChiedoCover
от15 99066
45 990 ₽Оптовая цена
59

Консоль Таун 115*30 золото стекло smoke

Консоль "Трафальгар"Настоящее фото товара Консоль "Трафальгар", произведённого компанией ChiedoCover
от90 890
Оптовая цена
39

Консоль "Трафальгар"

Консоль "Саратога"Настоящее фото товара Консоль "Саратога", произведённого компанией ChiedoCover
от92 990
Оптовая цена
49

Консоль "Саратога"

Консоль УитманНастоящее фото товара Консоль Уитман, произведённого компанией ChiedoCover
от54 090
Оптовая цена
47

Консоль Уитман

В наличии 5 шт.
Консоль ГайденНастоящее фото товара Консоль Гайден, произведённого компанией ChiedoCover
от127 390
Оптовая цена
47

Консоль Гайден

В наличии 5 шт.
Консоль "Мелроуз"Настоящее фото товара Консоль "Мелроуз", произведённого компанией ChiedoCover
от124 090
Оптовая цена
48

Консоль "Мелроуз"

В наличии 5 шт.
Консоль "Морган" blackНастоящее фото товара Консоль "Морган" black, произведённого компанией ChiedoCover
от59 890
Оптовая цена
39

Консоль "Морган" black

Консоль "Морган" whiteНастоящее фото товара Консоль "Морган" white, произведённого компанией ChiedoCover
от58 890
Оптовая цена
34

Консоль "Морган" white

Консоль Хопкинс, золотоНастоящее фото товара Консоль Хопкинс, золото, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
34

Консоль Хопкинс, золото

Консоль ИндираНастоящее фото товара Консоль Индира, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
34

Консоль Индира

Товар в корзине

Консоль Клэр
Консоль Клэр
от 70 890
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Eames БирюзовыйНастоящее фото товара Стул Eames Бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79043
4 890 ₽Оптовая цена
36

Стул Eames Бирюзовый

В наличии 41 шт.
Настоящее фото товара Стол Йорк 1050, раздвижной, круглый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от56 790
Оптовая цена
43

Стол Йорк 1050, раздвижной, круглый, бежевый

Распродажа
Стул полубарный Меган велюр зеленыйНастоящее фото товара Стул полубарный Меган велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99024
12 990 ₽Оптовая цена
88

Стул полубарный Меган велюр зеленый

В наличии 25 шт.
Стул Нирвана, бежевый велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Нирвана, бежевый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 750
Оптовая цена
54

Стул Нирвана, бежевый велюр/ черный каркас