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Настоящее фото товара Журнальный столик Эрвел, металл, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Журнальный столик Эрвел, металл, темно-серый
26 оценок
9 3904
9 690 ₽
Товар в корзине. Перейти
Журнальный столик Эрвел, металл, темно-серый - фото 1Журнальный столик Эрвел, металл, темно-серый - фото 2Журнальный столик Эрвел, металл, темно-серый - фото 3
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Журнальный столик Эрвел, металл, темно-серый

Артикул: CH-074-363
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина385 мм
  • Глубина385 мм
  • Высота425 мм
  • Вес6 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Журнальный столик Эрвел – современный минимализм и функциональность

Дизайн и материалы. Журнальный столик Эрвел выполнен из прочного металла, что придает ему стильный и современный вид. Его уникальная конструкция с изогнутыми элементами и плавными линиями делает столик элегантным акцентом в любом интерьере.

Функциональность. Компактные размеры (42,5х38,5х38,5 см) позволяют разместить столик в гостиной, спальне или рабочем кабинете. Удобная нижняя полка дает дополнительное место для хранения книг, журналов или аксессуаров.

Прочность и надежность. Металлическая конструкция обеспечивает устойчивость и выдерживает нагрузку до 30 кг, что делает столик практичным выбором для повседневного использования.

Стиль и универсальность. Темно-серый цвет и лаконичная форма идеально впишутся в современные, минималистичные и индустриальные интерьеры, добавляя пространству утонченности и функциональности.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина385 мм
  • Глубина385 мм
  • Высота425 мм
  • Вес6 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки420 мм
  • Высота упаковки460 мм
  • Глубина упаковки410 мм
  • Вес упаковки7.25 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Габариты упаковки для логистики410
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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