Журнальный столик Matic, бежевый
Журнальный столик Matic, бежевый
9 590
Артикул: CH-083-223
Основные характеристики
  • Высота455 мм
  • Диаметр355 мм
  • Вес5.4 кг
  • Цветбежевый
Характеристики товара

Описание

Добавьте изюминку в интерьер с помощью столика Matic из композитного материала. Привлекает внимание и разбавляет характер помещения свежим, нестандартным «звучанием». Представляет собой «скульптуру» из двух полусфер, установленных друг на друга. Плавные геометрические формы придадут пространству мягкости, эргономичности.Текстура материала с шероховатостями, неровностями создаёт выразительный рельеф. С этим журнальным столиком можно создавать вариативные комбинации, которые подчеркнут индивидуальный характер пространства. Журнальный столик Matic станет финальным штрихов в любом современном интерьере. Гармонично впишется как в нейтральные обстановки, так и в аранжировки с ярким характером.Материал столешницы и основания - композитный материал.Поставляется в сборе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
