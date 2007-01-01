Характеристики товара
Описание
Добавьте изюминку в интерьер с помощью столика Имона из бетона. Привлекает внимание и разбавляет характер помещения свежим, нестандартным «звучанием». Чёткие геометрические формы задают ритм и структурность. За счет светлого оттенка смотрится легко и сбалансированно. Текстура бетона придаёт модели выразительности и объёмности. С этим журнальным столиком можно создавать вариативные интерьерные комбинации, которые подчеркнут индивидуальный характер пространства.
Материал столешницы и основания - МДФ облицованная микроцементом.Наличие подпятников, предохраняющих от царапания пола.
Размер упаковки: 89х79х43 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина800 мм
- Ширина700 мм
- Высота360 мм
- Вес18,45 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольяМДФ
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет