Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1400 мм
- Глубина570 мм
- Высота940 мм
- Высота до сиденья465 мм
- Высота посадочного места 465 мм
- Материал сиденьяжаккард
- Материал каркасасталь
- Цветсиний, серебряный
- Обивкажаккард
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки1500 мм
- Высота упаковки1200 мм
- Глубина упаковки700 мм
- Объём упаковки1.26 м3
- Изделия стопируютсяНет