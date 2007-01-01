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Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий
42 оценки
6 990
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Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий - фото 1Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий - фото 2Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий - фото 3Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий - фото 4
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МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий

Артикул: CH-003-586
42 оценки
Основные характеристики
  • Ширина1400 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Высота до сиденья465 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1400 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Высота посадочного места 465 мм
  • Материал сиденьяжаккард
  • Материал каркасасталь
  • Цветсиний, серебряный
  • Обивкажаккард

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки1500 мм
  • Высота упаковки1200 мм
  • Глубина упаковки700 мм
  • Объём упаковки1.26 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Профильмм Количество мест Оптовая ценаруб Розничная ценаруб
20 2 4590
 6090
20 3 6990
 9190

25 2 4890
 6490
25 3 7390
 9690

Варианты обивкиВарианты каркасаСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

Отзывы

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Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий - каркас в цвете ШампаньШампань
Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий - каркас в цвете БронзаБронза
Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий - каркас в цвете ТитанТитан
Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий - каркас в цвете СереброСеребро
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Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
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