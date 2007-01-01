Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
30 оценок
4 590
Товар в корзине. Перейти
Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый - фото 1Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый - фото 2Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый - фото 3Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый - фото 4Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый - фото 5
3D-модель
Примерить в интерьере
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый производства ChiedoCover
+3Реальное изображение товара 7 Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

Подробнее

Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый

Артикул: CH-003-452
30 оценок
Основные характеристики
  • Ширина900 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота940 мм
  • Высота до сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба, экокожа Блэк, каркас хром, подлокотники бук венге
Фотография товара Стул Самба, экокожа Блэк, каркас хром, подлокотники бук венге от компании ChiedoCover.
Следующий Секция стульев Хит - золото, ромб красный
Фотография товара Секция стульев Хит - золото, ромб красный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Различные вариации секций: 2-х, 3-х, 4-х местные секции

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота940 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал сиденьяжаккард
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкажаккард

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки1100 мм
  • Высота упаковки1200 мм
  • Глубина упаковки700 мм
  • Объём упаковки0.92 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Профильмм Количество мест Оптовая ценаруб Розничная ценаруб
20 2 4590
 6090
20 3 6990
 9190

25 2 4890
 6490
25 3 7390
 9690

Варианты обивкиВарианты каркасаСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Популярные варианты обивки - Жаккард Корона

Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый - обивка в цвете КраснаяКрасная
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Жаккард Ромб

Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Жаккард Арш

Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый - обивка в цвете БежевыйБежевый
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Шенилл

Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый - обивка в цвете 221/21 черный221/21 черный
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Микровельвет Velvet Lux

Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый - обивка в цвете 100100
Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый - обивка в цвете 0606
Смотреть полный каталог обивок

Варианты каркаса - Покрытие

Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый - каркас в цвете ШампаньШампань
Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый - каркас в цвете БронзаБронза
Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый - каркас в цвете ТитанТитан
Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый - каркас в цвете СереброСеребро
Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

С этим товаром покупают

Фотография товара Каркас стула Luxor от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Luxor, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490

Каркас стула Luxor

43
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, желтая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, желтая

46
Фотография товара Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт», произведённого компанией ChiedoCover
29 390
Оптовая цена

Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт»

8
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33
Фотография товара Каркас стула Petek 1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Petek 1000, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Каркас стула Petek 1000

34
Фотография товара Чехол на стул Франкфурт, крупный ромб, велюр пыльная роза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул Франкфурт, крупный ромб, велюр пыльная роза, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Чехол на стул Франкфурт, крупный ромб, велюр пыльная роза

38
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка на 10 круглых столов, 1270мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка на 10 круглых столов, 1270мм, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990

Тележка на 10 круглых столов, 1270мм

8
В наличии 1 шт.
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97
Настоящее фото товара Каркас для стула Генуя, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Каркас для стула Генуя

44
Фотография товара Чехол на табурет, без поролона, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на табурет, без поролона, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Чехол на табурет, без поролона, оливковый

47

Другие товары из раздела секции стульев

Фотография товара Секция многоместная ИЗО-4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена

Секция многоместная ИЗО-4

43
  • черный
  • коричневый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Секция стульев Хит - серебро, ромб синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Секция стульев Хит - серебро, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 640

Секция стульев Хит - серебро, ромб синий

30
  • зеленый, золотой
  • коричневый
  • красный, золотой
  • синий, серебряный
Фотография товара Секция многоместная Тайм Аут, синяя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Секция многоместная Тайм Аут, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от27 390
Оптовая цена

Секция многоместная Тайм Аут, синяя

38
Фотография товара Секция многоместная Флайт+ 2П от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Секция многоместная Флайт+ 2П, произведённого компанией ChiedoCover
от80 390
Оптовая цена

Секция многоместная Флайт+ 2П

37
Фотография товара Секция многоместная Эвион от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Секция многоместная Эвион, произведённого компанией ChiedoCover
от43 490
Оптовая цена

Секция многоместная Эвион

38
Настоящее фото товара Секция Форли, изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от31 690
Оптовая цена

Секция Форли, изумрудный

50
Распродажа
Фотография товара Секция театральная, двухместная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Секция театральная, двухместная, произведённого компанией ChiedoCover
от16 99012
19 190 ₽

Секция театральная, двухместная

14
МИНПРОМТОРГ
Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - коричневый, арш тёмно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 440

Секция из 3 стульев Хит - коричневый, арш тёмно-коричневый

7
  • зеленый, золотой
  • коричневый
  • красный, золотой
  • синий, серебряный
Настоящее фото товара Секция стульев Эрго, труба круглого сечения, произведённого компанией ChiedoCover
38 490
Оптовая цена

Секция стульев Эрго, труба круглого сечения

7
Фотография товара Секция Изо 3 из 3-х стульев, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Секция Изо 3 из 3-х стульев, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
7 190

Секция Изо 3 из 3-х стульев, пластик

15

Товар в корзине

Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
от 4 590
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Каркас стула Luxor от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Luxor, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490

Каркас стула Luxor

43
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, желтая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, желтая

46
Фотография товара Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт», произведённого компанией ChiedoCover
29 390
Оптовая цена

Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт»

8
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33

Акции для вас

Новость от 01.04.2025 Скоро лето
Скоро лето

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Как выбрать стулья на металлокаркасе для кухни?
Как выбрать стулья на металлокаркасе для кухни?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 08.05.2026 Распродажа стульев на металлокаркасе
Распродажа стульев на металлокаркасе

Перейдите, чтобы узнать подробности