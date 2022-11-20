Характеристики товара
Описание
Различные вариации секций: 2-х, 3-х, 4-х местные секции
Основные характеристики
- Высота940 мм
- Ширина910 мм
- Глубина570 мм
- Материал каркасасталь, сталь, 1,2 мм
- Цветсиний, серебряный
- Высота посадочного места 465 мм
Различные вариации секций: 2-х, 3-х, 4-х местные секции
|Профильмм
|Количество мест
|Оптовая ценаруб
|Розничная ценаруб
|20
|2
|4690
|6090
|20
|3
|7090
|9190
|20
|4
|9690
|12590
|25
|2
|4990
|6490
|25
|3
|7490
|9690
|25
|4
|10090
|13090
Секция стульев 01
Секция стульев 02
Секция стульев 03
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная СМ-3 на балке
Секция многоместная СМ-3
Секция многоместная Кортес