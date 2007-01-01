Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Секция стульев Хит - серебро, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
Секция стульев Хит - серебро, ромб синий
30 оценок
4 640
Товар в корзине. Перейти
Секция стульев Хит - серебро, ромб синий - фото 1Секция стульев Хит - серебро, ромб синий - фото 2Секция стульев Хит - серебро, ромб синий - фото 3Секция стульев Хит - серебро, ромб синий - фото 4Секция стульев Хит - серебро, ромб синий - фото 5
3D-модель
Примерить в интерьере
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Секция стульев Хит - серебро, ромб синий производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Секция стульев Хит - серебро, ромб синий производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Секция стульев Хит - серебро, ромб синий производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Секция стульев Хит - серебро, ромб синий производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Секция стульев Хит - серебро, ромб синий производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Секция стульев Хит - серебро, ромб синий производства ChiedoCover
+3Реальное изображение товара 7 Секция стульев Хит - серебро, ромб синий производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

Подробнее

Секция стульев Хит - серебро, ромб синий

Артикул: CH-003-454
30 оценок
Основные характеристики
  • Ширина900 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота940 мм
  • Высота до сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Секция стульев Хит - золото, ромб красный
Фотография товара Секция стульев Хит - золото, ромб красный от компании ChiedoCover.
Следующий Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый
Фотография товара Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Различные вариации секций: 2-х, 3-х, 4-х местные секции

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота940 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал сиденьяжаккард
  • Материал каркасасталь, сталь, 1,2 мм
  • Цветсиний, серебряный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкажаккард

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки1100 мм
  • Высота упаковки1200 мм
  • Глубина упаковки700 мм
  • Объём упаковки0.92 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Профильмм Количество мест Оптовая ценаруб Розничная ценаруб
20 2 4590
 6090
20 3 6990
 9190

25 2 4890
 6490
25 3 7390
 9690

Варианты обивкиВарианты каркасаСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Популярные варианты обивки - Жаккард Корона

Секция стульев Хит - серебро, ромб синий - обивка в цвете КраснаяКрасная
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Жаккард Ромб

Секция стульев Хит - серебро, ромб синий - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Жаккард Арш

Секция стульев Хит - серебро, ромб синий - обивка в цвете БежевыйБежевый
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Шенилл

Секция стульев Хит - серебро, ромб синий - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Секция стульев Хит - серебро, ромб синий - обивка в цвете 221/21 черный221/21 черный
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Микровельвет Velvet Lux

Секция стульев Хит - серебро, ромб синий - обивка в цвете 100100
Секция стульев Хит - серебро, ромб синий - обивка в цвете 0606
Смотреть полный каталог обивок

Варианты каркаса - Покрытие

Секция стульев Хит - серебро, ромб синий - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Секция стульев Хит - серебро, ромб синий - каркас в цвете ШампаньШампань
Секция стульев Хит - серебро, ромб синий - каркас в цвете БронзаБронза
Секция стульев Хит - серебро, ромб синий - каркас в цвете ТитанТитан
Секция стульев Хит - серебро, ромб синий - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Секция стульев Хит - серебро, ромб синий - каркас в цвете СереброСеребро
Секция стульев Хит - серебро, ромб синий - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Секция стульев Хит - серебро, ромб синий - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Секция стульев Хит - серебро, ромб синий - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Секция стульев Хит - серебро, ромб синий - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Секция стульев Хит - серебро, ромб синий - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Секция стульев Хит - серебро, ромб синий - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Секция стульев Хит - серебро, ромб синий - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

С этим товаром покупают

Фотография товара Каркас барного стула Bloomsbury от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас барного стула Bloomsbury, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490

Каркас барного стула Bloomsbury

7
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, синяя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, синяя

36
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка на 4 круглых столов, 770мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка на 4 круглых столов, 770мм, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990

Тележка на 4 круглых столов, 770мм

10
В наличии 1 шт.
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97
Настоящее фото товара Каркас спинки Стилл 8000, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена

Каркас спинки Стилл 8000

35
Распродажа
Фотография товара Подушка на стул, галета, велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка на стул, галета, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от39035
600 ₽

Подушка на стул, галета, велюр синий

33
Настоящее фото товара Тележка для стульев Толикс, произведённого компанией ChiedoCover
8 890

Тележка для стульев Толикс

13
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33
Распродажа
Фотография товара Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 40*20 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 40*20, произведённого компанией ChiedoCover
от1 64018
1 990 ₽Оптовая цена

Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 40*20

35
Хит
Фотография товара Чехол для стола 01, 1500х800, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 01, 1500х800, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 19056
2 690 ₽

Чехол для стола 01, 1500х800, белый

36
  • оранжевый
  • черный
  • белый
  • бежевый
В наличии 16 шт.В пути 30 шт.

Другие товары из раздела секции стульев

Фотография товара Секция стульев 03 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Секция стульев 03, произведённого компанией ChiedoCover
22 490
Оптовая цена

Секция стульев 03

43
Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4 плюс, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена

Секция многоместная ИЗО-4 плюс

37
  • черный
  • коричневый
Фотография товара Секция многоместная Кортес от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Секция многоместная Кортес, произведённого компанией ChiedoCover
от31 390
Оптовая цена

Секция многоместная Кортес

39
Фотография товара Секция перфорированная 4х местная, сварная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Секция перфорированная 4х местная, сварная, произведённого компанией ChiedoCover
19 590
Оптовая цена

Секция перфорированная 4х местная, сварная

127
  • черный
  • серый
Фотография товара Секция многоместная Эмигрант, серая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Секция многоместная Эмигрант, серая, произведённого компанией ChiedoCover
от23 990
Оптовая цена

Секция многоместная Эмигрант, серая

43
Фотография товара Секция многоместная Вояж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Секция многоместная Вояж, произведённого компанией ChiedoCover
от53 290
Оптовая цена

Секция многоместная Вояж

43
Фотография товара Секция многоместная Эвион от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Секция многоместная Эвион, произведённого компанией ChiedoCover
от43 490
Оптовая цена

Секция многоместная Эвион

38
Настоящее фото товара Секция стульев Стоун, произведённого компанией ChiedoCover
27 990
Оптовая цена

Секция стульев Стоун

11
Настоящее фото товара Секция стульев Эрго, труба круглого сечения, произведённого компанией ChiedoCover
38 490
Оптовая цена

Секция стульев Эрго, труба круглого сечения

7
Настоящее фото товара Секция стульев Моно, трубы круглого сечения, произведённого компанией ChiedoCover
30 190
Оптовая цена

Секция стульев Моно, трубы круглого сечения

8

Товар в корзине

Секция стульев Хит - серебро, ромб синий
Секция стульев Хит - серебро, ромб синий
от 4 640
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Каркас барного стула Bloomsbury от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас барного стула Bloomsbury, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490

Каркас барного стула Bloomsbury

7
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, синяя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, синяя

36
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка на 4 круглых столов, 770мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка на 4 круглых столов, 770мм, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990

Тележка на 4 круглых столов, 770мм

10
В наличии 1 шт.
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97

Акции для вас

Новость от 03.02.2025 Скидка 5% на текстиль при оптовой покупке мебели!
Скидка 5% на текстиль при оптовой покупке мебели!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 12 причин в пользу выбора каркаса из алюминия
12 причин в пользу выбора каркаса из алюминия

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 27.06.2025 Новинки мягких стульев
Новинки мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности