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Секция многоместная ИЗО-4 - фото 1

Секция многоместная ИЗО-4

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Каркас стула: стальная овальная труба 30х15х1,2 мм.
Покрытие - порошковая полиэфирная краска.
Сидение: фанерные заготовки.
Наполнитель: мебельный поролон, плотностью 25/36.
Кратность: 5 шт.
Нагрузка на стул до 350 кг.

Высота от пола до сидения: 500 мм
Высота секции: 845 мм
Упаковка: стрейч-плёнка
Вес секции: 22,3 кг
Штабелируется по 5 шт.
Вес стопки: 114 кг.
Объём стопки: 1,9 м3
Сборка не требуется.


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Основные характеристики

  • Высота854 мм
  • Ширина2060 мм
  • Глубина560 мм
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяэкокожа, ткань
  • Цветкоричневый

Варианты размеров

Цена в ткани:7190
Цена в экокоже:8190

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