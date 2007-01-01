Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Секция стульев Хит, жаккард корона красная, каркас золото
Секция стульев Хит, жаккард корона красная, каркас золото
14 оценок
4 540
Секция стульев Хит, жаккард корона красная, каркас золото

Секция стульев Хит, жаккард корона красная, каркас золото

Артикул: CH-084-534
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина900 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота940 мм
  • Высота до сиденья460 мм
Все характеристики
политику конфиденциальности
Характеристики товара

Описание

Различные вариации секций: 2-х, 3-х, 4-х местные секции

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота940 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал сиденьяжаккард
  • Материал каркасасталь
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкажаккард

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки1100 мм
  • Высота упаковки1200 мм
  • Глубина упаковки700 мм
  • Объём упаковки0.92 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Профильмм Количество мест Оптовая ценаруб Розничная ценаруб
20 2 4590
 6090
20 3 6990
 9190

25 2 4890
 6490
25 3 7390
 9690

Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Надёжная упаковка

