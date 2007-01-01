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Настоящее фото товара Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый
49 оценок
4 640
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Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый - фото 1Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый - фото 2Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый - фото 3Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый - фото 4Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый - фото 5
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Реальное изображение товара 1 Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый производства ChiedoCover
+3Реальное изображение товара 7 Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый

Артикул: CH-003-451
49 оценок
Основные характеристики
  • Ширина900 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота940 мм
  • Высота до сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Различные вариации секций: 2-х, 3-х, 4-х местные секции

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота940 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал сиденьяжаккард
  • Материал каркасасталь
  • Цветзеленый, золотой
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкажаккард

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки1100 мм
  • Высота упаковки1200 мм
  • Глубина упаковки700 мм
  • Объём упаковки0.92 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Профильмм Количество мест Оптовая ценаруб Розничная ценаруб
20 2 4590
 6090
20 3 6990
 9190

25 2 4890
 6490
25 3 7390
 9690

Варианты обивкиВарианты каркасаСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый - каркас в цвете СереброСеребро
Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
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