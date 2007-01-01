Характеристики товара
Описание
Различные вариации секций: 2-х, 3-х, 4-х местные секции
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Глубина575 мм
- Высота940 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Материал сиденьяжаккард
- Материал каркасасталь
- Цветсиний
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкажаккард
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки1100 мм
- Высота упаковки1200 мм
- Глубина упаковки700 мм
- Объём упаковки0.92 м3
- Изделия стопируютсяНет