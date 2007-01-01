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Настоящее фото товара Секция-полубанкет 2 местная - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
Секция-полубанкет 2 местная - золото, ромб красный
40 оценок
3 390
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Секция-полубанкет 2 местная - золото, ромб красный - фото 1
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Секция-полубанкет 2 местная - золото, ромб красный

Артикул: CH-007-480
40 оценок
Основные характеристики
  • Ширина910 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Высота до сиденья465 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Длина: от 870 до 1730 мм

Глубина: 620 мм

Каркас: сталь

Различные вариации секций: 2-х, 3-х, 4-х местные секции

Производство - Россия

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина910 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Материал сиденьяжаккард
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкрасный
  • Обивкажаккард

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке5 шт
  • Ширина упаковки950 мм
  • Высота упаковки950 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Объём упаковки0.54 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты обивкиСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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Варианты каркаса - Покрытие

Секция-полубанкет 2 местная - золото, ромб красный - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Секция-полубанкет 2 местная - золото, ромб красный - каркас в цвете СереброСеребро
Секция-полубанкет 2 местная - золото, ромб красный - каркас в цвете ШампаньШампань
Секция-полубанкет 2 местная - золото, ромб красный - каркас в цвете БронзаБронза
Секция-полубанкет 2 местная - золото, ромб красный - каркас в цвете ТитанТитан
Секция-полубанкет 2 местная - золото, ромб красный - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Секция-полубанкет 2 местная - золото, ромб красный - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Секция-полубанкет 2 местная - золото, ромб красный - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Секция-полубанкет 2 местная - золото, ромб красный - каркас в цвете БелыйБелый
Секция-полубанкет 2 местная - золото, ромб красный - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Секция-полубанкет 2 местная - золото, ромб красный - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Секция-полубанкет 2 местная - золото, ромб красный - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Секция-полубанкет 2 местная - золото, ромб красный - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Секция-полубанкет 2 местная - золото, ромб красный - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

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