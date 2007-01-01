Характеристики товара
Описание
Длина: от 870 до 1730 мм
Глубина: 620 мм
Каркас: сталь
Различные вариации секций: 2-х, 3-х, 4-х местные секции
Производство - Россия
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина910 мм
- Глубина570 мм
- Высота940 мм
- Высота до сиденья465 мм
- Материал сиденьяжаккард
- Материал каркасаметалл
- Цветкрасный
- Обивкажаккард
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке5 шт
- Ширина упаковки950 мм
- Высота упаковки950 мм
- Глубина упаковки600 мм
- Объём упаковки0.54 м3
- Изделия стопируютсяНет