Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота940 мм
- Ширина1400 мм
- Глубина570 мм
- Высота посадочного места 465 мм
- Профиль каркаса20 мм
- Материал каркасасталь
- Обивкажаккард Ромб зелёный
- Цветзеленый, золотой
- Страна изготовленияРоссия
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