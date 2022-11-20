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Секция из 3 стульев Хит Лайт - золото, ромб зеленый - фото 1Секция из 3 стульев Хит Лайт - золото, ромб зеленый - фото 2

Секция из 3 стульев Хит Лайт - золото, ромб зеленый

15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота940 мм
  • Ширина1400 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота посадочного места 465 мм
  • Профиль каркаса20 мм
  • Материал каркасасталь
  • Обивкажаккард Ромб зелёный
  • Цветзеленый, золотой
  • Страна изготовленияРоссия

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