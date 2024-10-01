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Кресло Лита - фото 1

Кресло Лита

Артикул: CH-011-691
47 оценок
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Характеристики товара

Описание

Веселый и уютный кресло-мешок высотой 140 см в виде фигуры популярного мема "Ждун".У кресла сделаны прочные объемные руки, которые крепко сцепляются между собой.В объятиях такого мягкого огромного мема можно комфортно вздремнуть после обеда.Ждун-мешок выполнен из самых качественных материалов - приятная на ощупь ткань микровельвет с сублимированной долговечной печатью рисунка.Внешний чехол сшит из 6 клиньев – это позволяет пуфику приобретать анатомическую форму подходящей для самой чувствительной спины. Таким образом, кресло с шестью клиньями дарит совершенный уровень комфорта своему обладателю.Большие размеры позволяют удобно сидеть людям весом до 150 кг и ростом до 210 см.Внутренний чехол наполнен гранулами пенополистирола. Наши гранулы, диаметром 1-3 мм, позволяют сохранять заявленный объем товара в несколько раз дольше, чем у производителей, использующих гранулы диаметром более 3 мм. На рынке бескаркасной мебели популярность крупных гранул объясняется их дешевизной, но, к сожалению, не гарантирует долгий срок службы изделия.Отверстия (люверсы) для отвода воздуха, исключают разрыв ткани при "плюханьи" на кресло.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1100 мм
  • Высота1500 мм

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