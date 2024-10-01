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Кресло Маления Бежевое - фото 1

Кресло Маления Бежевое

Артикул: CH-057-627
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Главной особенностью кресла «Маления» является непревзойденная мягкость, что достигается специальной добавкой Push Up с пенополистиролом высочайшего качества. Оно отлично держит форму, в нем можно отдыхать весь день.Кресло наполнено гранулами полистирола. Наши гранулы, диаметром 1-3 мм, позволяют сохранять заявленный объем товара в несколько раз дольше, чем у производителей,использующих гранулы диаметром более 3 мм. На рынке бескаркасной мебели популярность крупных гранул объясняется их дешевизной, но, к сожалению, не гарантирует долгий срок службы изделия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота800 мм
  • Цветбежевый

Отзывы

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