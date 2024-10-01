Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Цветсиний
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
|Ширина, мм
|Глубина, мм
|Высота, мм
|Кресло
|600
|800
|700
|Пуф
|600
|400
|250
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Кресло HARPER бежево-белый
Кресло SION 3018-01 бежевый
Кресло поворотное SHADE светло-бежевый
Кресло Маления Графит
Кресло Маления Светло-бежевое
Кресло с кручением Mateo, светло-серый
Кресло Mare Blue
Кресло Брайтон, бук
Кресло Кордова
Кресло Dream-F