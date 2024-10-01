Ложка перфорированная «Бэйсик»
Ложка кухонная «Бэйсик», полиамид, 18мл
Ложка мерная, сталь нержавеющая, 20мл
Ложка кухонная, сталь нержавеющая
Ложка для подачи, пластиковая
Ложка с перфорацией, дерево
Ложка, деревянная
Ложка, пластиковая
Набор мерных ложек
Ложка сервировочная, сталь нержавеющая
Ложка для соуса «Проотель», сталь нержавеющая, 70мл
Ложка для соуса «Проотель», сталь нержавеющая, 60мл
Вилка кухонная «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, металлический, черный
Вилка кухонная «Проотель» сталь нержавеющая, металлический
Вилка кухонная «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, металлический, черный
Вилка для мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, металлический, черный
Вилка для мяса полипропилен, сталь нержавеющая, металлический,черный
Вилка для мяса «Банкет» сталь, металлический
Вилка «Банкет» сталь, металлическая
Вилка сервировочная сталь нержавеющая, абс-пластик, металлический,черный
Вилка сервировочная сталь нержавеющая, металлический
Вилка кухонная «Китчен Тулс» сталь нержавеющая, металлический
Вилка кухонная «Проотель» нержавеющая сталь, металлический
Веселка кухонная, бук, бежевая
Вилка столовая «Ауде», сталь нержавеющая
Ложка десертная «Профиль», сталь нержавеющая