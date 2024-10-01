В наличии 36 шт.

В наличии 36 шт.

В наличии

В наличии

В наличии 21 шт.

В наличии 21 шт.

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

Ложка для подачи, пластиковая

В наличии 12 шт.

В наличии 12 шт.

Ложка с перфорацией, дерево

В наличии 1 шт.

В наличии 1 шт.

В наличии 244 шт.

В наличии 244 шт.

В наличии 20 шт.

В наличии 20 шт.

В наличии 14 шт.

В наличии 14 шт.

В наличии 100 шт.

В наличии 100 шт.

Ложка для соуса «Проотель», сталь нержавеющая, 70мл

В наличии 372 шт.

В наличии 372 шт.

Ложка для соуса «Проотель», сталь нержавеющая, 60мл

В наличии 8 шт.

В наличии 8 шт.

Доставка

от 2 дней по России и СНГ