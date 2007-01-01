Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Ложка Сальса для мороженого, произведённого компанией ChiedoCover
Ложка Сальса для мороженого
14 оценок
190
Товар в корзине. Перейти
Ложка Сальса для мороженого - фото 1

Ложка Сальса для мороженого

Артикул: CH-071-503
14 оценок
Основные характеристики
  • Длина187 мм
  • Материалнержавеющая сталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Ложка десертная «Профиль», сталь нержавеющая
Фотография товара Ложка десертная «Профиль», сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.
Следующий Ложка Гэтсби для мороженого
Фотография товара Ложка Гэтсби для мороженого от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина187 мм
  • Материалнержавеющая сталь

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Тарелка квадратная фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена

Тарелка квадратная фарфор

5
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стопка РСР Стайл ТаймЛесс, 78 мл, произведённого компанией ChiedoCover
690

Стопка РСР Стайл ТаймЛесс, 78 мл

11
В наличии 1881 шт.
Фотография товара Стакан смесительный «Бостон», прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан смесительный «Бостон», прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290

Стакан смесительный «Бостон», прозрачный

14
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Favraud VS, VSOP», произведённого компанией ChiedoCover
от290

Линейка барная «Favraud VS, VSOP»

11
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Нож для хлеба «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790

Нож для хлеба «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

10
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Нож для мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 430мм, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990

Нож для мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 430мм

10
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Нож столовый «Багет», произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Нож столовый «Багет»

11
В наличии 574 шт.
Настоящее фото товара Лопатка кондитерская силиконовая, произведённого компанией ChiedoCover
490

Лопатка кондитерская силиконовая

15
Настоящее фото товара Ложка для соуса «Проотель», сталь нержавеющая, 70мл, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Ложка для соуса «Проотель», сталь нержавеющая, 70мл

14
В наличии 302 шт.
Настоящее фото товара Вилка Амбосс десертная, произведённого компанией ChiedoCover
190

Вилка Амбосс десертная

8
В наличии 7731 шт.

Другие товары из раздела ложки и вилки кухонные

Настоящее фото товара Ложка перфорированная «Бэйсик», произведённого компанией ChiedoCover
от190

Ложка перфорированная «Бэйсик»

15
В наличии 56 шт.
Настоящее фото товара Ложка кухонная «Бэйсик», полиамид, 18мл, произведённого компанией ChiedoCover
от190

Ложка кухонная «Бэйсик», полиамид, 18мл

10
В наличии 42 шт.
Настоящее фото товара Ложка мерная, сталь нержавеющая, 20мл, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Ложка мерная, сталь нержавеющая, 20мл

11
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Ложка с перфорацией, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Ложка с перфорацией, дерево

13
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Ложка сервировочная, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990

Ложка сервировочная, сталь нержавеющая

6
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Ложка для соуса «Проотель», сталь нержавеющая, 60мл, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Ложка для соуса «Проотель», сталь нержавеющая, 60мл

11
В наличии 372 шт.
Настоящее фото товара Вилка для мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, металлический, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390

Вилка для мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, металлический, черный

7
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Вилка для мяса полипропилен, сталь нержавеющая, металлический,черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890

Вилка для мяса полипропилен, сталь нержавеющая, металлический,черный

5
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Ауде», сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Ауде», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Ауде», сталь нержавеющая

15
В наличии 3360 шт.
Настоящее фото товара Ложка Амбосс для мороженого, произведённого компанией ChiedoCover
190

Ложка Амбосс для мороженого

11
В наличии 6885 шт.

Товар в корзине

Ложка Сальса для мороженого
Ложка Сальса для мороженого
190
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Тарелка квадратная фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена

Тарелка квадратная фарфор

5
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стопка РСР Стайл ТаймЛесс, 78 мл, произведённого компанией ChiedoCover
690

Стопка РСР Стайл ТаймЛесс, 78 мл

11
В наличии 1881 шт.
Фотография товара Стакан смесительный «Бостон», прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан смесительный «Бостон», прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290

Стакан смесительный «Бостон», прозрачный

14
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Favraud VS, VSOP», произведённого компанией ChiedoCover
от290

Линейка барная «Favraud VS, VSOP»

11
В наличии 1 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности