Товар в корзине. Перейти
Ложка перфорированная «Бэйсик» - фото 1

Ложка перфорированная «Бэйсик»

Артикул: CH-057-775
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Ложка мерная, сталь нержавеющая, 20мл
Фотография товара Ложка мерная, сталь нержавеющая, 20мл от компании ChiedoCover.
Следующий Вилка кухонная «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, металлический, черный
Фотография товара Вилка кухонная «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, металлический, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина280 мм
  • Материалпластик
  • Цветтемно-серый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Блюдо «Пати», ширина 370мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 930
Оптовая цена

Блюдо «Пати», ширина 370мм

10
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Крышка, сталь нержавеющая, D360, произведённого компанией ChiedoCover
от1 430

Крышка, сталь нержавеющая, D360

10
В наличии 40 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Алайниа» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Алайниа», произведённого компанией ChiedoCover
от52015
610 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Алайниа»

11
В наличии 240 шт.
Настоящее фото товара Нож для хлеба «Нордика» сталь нержавеющая, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190

Нож для хлеба «Нордика» сталь нержавеющая, дерево

8
В наличии 16 шт.
Фотография товара Дуршлаг, сталь нержавеющая, 210 мм, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дуршлаг, сталь нержавеющая, 210 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 260

Дуршлаг, сталь нержавеющая, 210 мм, металлическая

5
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь голубой», произведённого компанией ChiedoCover
от1 8806
2 000 ₽Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь голубой»

13
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Шумовка сетчатая, сталь нержавеющая, металлический , произведённого компанией ChiedoCover
от3 410

Шумовка сетчатая, сталь нержавеющая, металлический

12
В наличии
Настоящее фото товара Шпажки для канапе «Узелок», бамбук, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от380

Шпажки для канапе «Узелок», бамбук, бежевый

7
В наличии 400 шт.
Настоящее фото товара Блюдце «Скандинавия», диаметр 150мм, произведённого компанией ChiedoCover
от170
Оптовая цена

Блюдце «Скандинавия», диаметр 150мм

7
В наличии 33 шт.
Настоящее фото товара Нож для чистки овощей и фруктов сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Нож для чистки овощей и фруктов сталь нержавеющая

11
В наличии 15 шт.

Другие товары из раздела ложки и вилки кухонные

Настоящее фото товара Набор мерных ложек, произведённого компанией ChiedoCover
от2 010

Набор мерных ложек

12
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Ложка, деревянная, произведённого компанией ChiedoCover
от990

Ложка, деревянная

15
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Ложка сервировочная, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 440

Ложка сервировочная, сталь нержавеющая

6
В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Вилка кухонная «Проотель» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от610

Вилка кухонная «Проотель» сталь нержавеющая, металлический

9
В наличии 23 шт.
Настоящее фото товара Вилка кухонная «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, металлический, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 610

Вилка кухонная «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, металлический, черный

10
В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Вилка для мяса полипропилен, сталь нержавеющая, металлический,черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Вилка для мяса полипропилен, сталь нержавеющая, металлический,черный

5
В наличии
Настоящее фото товара Вилка кухонная «Китчен Тулс» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Вилка кухонная «Китчен Тулс» сталь нержавеющая, металлический

8
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Вилка кухонная «Проотель» нержавеющая сталь, металлический , произведённого компанией ChiedoCover
от750

Вилка кухонная «Проотель» нержавеющая сталь, металлический

15
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Веселка кухонная, бук, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390

Веселка кухонная, бук, бежевая

11
В наличии
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Ауде», сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Ауде», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от15029
210 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Ауде», сталь нержавеющая

15
В наличии 1195 шт.

Товар в корзине

Ложка перфорированная «Бэйсик»
Ложка перфорированная «Бэйсик»
от 100
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Блюдо «Пати», ширина 370мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 930
Оптовая цена

Блюдо «Пати», ширина 370мм

10
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Крышка, сталь нержавеющая, D360, произведённого компанией ChiedoCover
от1 430

Крышка, сталь нержавеющая, D360

10
В наличии 40 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Алайниа» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Алайниа», произведённого компанией ChiedoCover
от52015
610 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Алайниа»

11
В наличии 240 шт.
Настоящее фото товара Нож для хлеба «Нордика» сталь нержавеющая, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190

Нож для хлеба «Нордика» сталь нержавеющая, дерево

8
В наличии 16 шт.