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Ложка кухонная «Бэйсик», полиамид, 18мл - фото 1

Ложка кухонная «Бэйсик», полиамид, 18мл

Артикул: CH-057-776
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина280 мм
  • Объем0.018 л
  • Материалпластик
  • Цветсерый

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