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Набор мерных ложек - фото 1

Набор мерных ложек

Артикул: CH-057-779
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина130 мм
  • Вес0.105 кг
  • Материалнержавеющая сталь

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