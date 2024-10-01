Товар в корзине. Перейти
Вилка кухонная «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, металлический, черный - фото 1

Вилка кухонная «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, металлический, черный

Артикул: CH-058-644
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Ложка перфорированная «Бэйсик»
Фотография товара Ложка перфорированная «Бэйсик» от компании ChiedoCover.
Следующий Вилка кухонная «Проотель» сталь нержавеющая, металлический
Фотография товара Вилка кухонная «Проотель» сталь нержавеющая, металлический от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина283/160 мм
  • Вес0,135 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный, серебряный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Дуршлаг, сталь нержавеющая,223 мм, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дуршлаг, сталь нержавеющая,223 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 200

Дуршлаг, сталь нержавеющая,223 мм, металлическая

8
В наличии 7 шт.
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Ауде», сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Ауде», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от15029
210 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Ауде», сталь нержавеющая

15
В наличии 3103 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Стреза», произведённого компанией ChiedoCover
от5707
610 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Стреза»

15
В наличии
Распродажа
Фотография товара Салатник «Трианон» стекло 0,5 л, белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Трианон» стекло 0,5 л, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от3808
410 ₽Оптовая цена

Салатник «Трианон» стекло 0,5 л, белая

7
В наличии 900 шт.
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Осло» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Осло», произведённого компанией ChiedoCover
от62013
710 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Осло»

13
В наличии 421 шт.
Фотография товара Доска разделочная, пластик, желтая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, пластик, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 910

Доска разделочная, пластик, желтая

15
В наличии 90 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Айвори» фарфор, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от79012
890 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Айвори» фарфор, слоновая кость

15
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная 470 мл, с ручками, фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от42018
510 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная 470 мл, с ручками, фарфор

14
В наличии 1000 шт.
Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Ауде» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Ауде», произведённого компанией ChiedoCover
от33020
410 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Ауде»

10
В наличии 1336 шт.
Фотография товара Крышка, с широким ободом, стекло,нержавеющая сталь, 24 см, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Крышка, с широким ободом, стекло,нержавеющая сталь, 24 см, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от520

Крышка, с широким ободом, стекло,нержавеющая сталь, 24 см, прозрачный

11
В наличии 15 шт.

Другие товары из раздела ложки и вилки кухонные

Настоящее фото товара Ложка кухонная «Бэйсик», полиамид, 18мл, произведённого компанией ChiedoCover
от100

Ложка кухонная «Бэйсик», полиамид, 18мл

10
В наличии
Настоящее фото товара Набор мерных ложек, произведённого компанией ChiedoCover
от2 010

Набор мерных ложек

12
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Ложка кухонная, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 540

Ложка кухонная, сталь нержавеющая

12
В наличии
Настоящее фото товара Ложка, деревянная, произведённого компанией ChiedoCover
от990

Ложка, деревянная

15
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Ложка сервировочная, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 440

Ложка сервировочная, сталь нержавеющая

6
В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Вилка для мяса «Банкет» сталь, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от920

Вилка для мяса «Банкет» сталь, металлический

14
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Вилка сервировочная сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от3 970

Вилка сервировочная сталь нержавеющая, металлический

7
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Вилка кухонная «Китчен Тулс» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Вилка кухонная «Китчен Тулс» сталь нержавеющая, металлический

8
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Веселка кухонная, бук, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390

Веселка кухонная, бук, бежевая

11
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка десертная «Профиль», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от17020
210 ₽Оптовая цена

Ложка десертная «Профиль», сталь нержавеющая

6
В наличии 504 шт.

Товар в корзине

Вилка кухонная «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, металлический, черный
Вилка кухонная «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, металлический, черный
от 8 200
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Дуршлаг, сталь нержавеющая,223 мм, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дуршлаг, сталь нержавеющая,223 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 200

Дуршлаг, сталь нержавеющая,223 мм, металлическая

8
В наличии 7 шт.
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Ауде», сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Ауде», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от15029
210 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Ауде», сталь нержавеющая

15
В наличии 3103 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Стреза», произведённого компанией ChiedoCover
от5707
610 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Стреза»

15
В наличии
Распродажа
Фотография товара Салатник «Трианон» стекло 0,5 л, белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Трианон» стекло 0,5 л, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от3808
410 ₽Оптовая цена

Салатник «Трианон» стекло 0,5 л, белая

7
В наличии 900 шт.