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Ложка с перфорацией, дерево - фото 1

Ложка с перфорацией, дерево

Артикул: CH-057-781
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина300 мм
  • Материалдерево

Отзывы

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