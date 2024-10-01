В наличии 120 шт.

В наличии 120 шт.

Нож для чистки овощей и фруктов «Нова» сталь нержавеющая, полипропилен

В наличии

В наличии

В наличии 120 шт.

В наличии 120 шт.

Нож для чистки овощей и фруктов «Нова» сталь нерж.,полипропилен

В наличии 4 шт.

В наличии 4 шт.

Нож для фигурной нарезки «Проотель» сталь нержавеющая, пластик

В наличии 144 шт.

В наличии 144 шт.

Нож для чистки овощей и фруктов «Нова» сталь нерж.,полипропилен, длина 200мм

В наличии 80 шт.

В наличии 80 шт.

Нож для чистки овощей и фруктов «Нова» сталь нерж.,полипропилен, длина 185мм

В наличии 50 шт.

В наличии 50 шт.

В наличии 1 шт.

В наличии 1 шт.

Нож для чистки овощей и фруктов «Нова» сталь нержавеющая

В наличии

В наличии

Нож для чистки овощей и фруктов сталь, дерево

В наличии 66 шт.

В наличии 66 шт.

Нож для чистки овощей и фруктов «Универсал» сталь нержавеющая

В наличии 80 шт.

В наличии 80 шт.

Нож для чистки овощей и фруктов «Нова» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 180

В наличии 20 шт.

В наличии 20 шт.

Нож для фигурной нарезки 3шт сталь нержавеющая, пластик

В наличии 10 шт.

В наличии 10 шт.

Нож для чистки овощей и фруктов «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

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от 2 дней по России и СНГ