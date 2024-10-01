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Нож для чистки овощей и фруктов «Нова» сталь нержавеющая, полипропилен
Нож кухонный универсальный «Проотель» сталь нержавеющая, пластик
Нож для чистки овощей и фруктов «Нова» сталь нерж.,полипропилен
Нож для фигурной нарезки «Проотель» сталь нержавеющая, пластик
Нож для чистки овощей и фруктов «Нова» сталь нерж.,полипропилен, длина 200мм
Нож для чистки овощей и фруктов «Нова» сталь нерж.,полипропилен, длина 185мм
Нож кухонный универсальный металл, пластик
Нож для чистки овощей и фруктов «Нова» сталь нержавеющая
Нож для чистки овощей и фруктов сталь, дерево
Нож для чистки овощей и фруктов «Универсал» сталь нержавеющая
Нож для чистки овощей и фруктов «Нова» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 180
Нож для фигурной нарезки 3шт сталь нержавеющая, пластик
Нож для чистки овощей и фруктов «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Нож для чистки овощей и фруктов «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Нож для чистки овощей и фруктов «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Нож для чистки овощей и фруктов «Универсал» сталь нержавеющая, длина 190мм
Нож для томатов «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 130мм
Нож для чистки овощей и фруктов «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 178
Нож для томатов «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Нож для фигурной нарезки, сталь, пластик
Нож для фруктов «Лаццо» сталь нержавеющая, металлический
Нож для фруктов «Диаз» сталь нержавеющая, металлический
Нож для фруктов «Ансер» сталь нержавеющая, металлический
Нож для фруктов «X-15» сталь нержавеющая, металлический
Нож для фруктов «Аркада» сталь нержавеющая, металлический
Нож для фруктов «Осло» сталь нержавеющая, металлический
Нож для фруктов «Адажио» сталь нержавеющая, металлический
Нож для фруктов «Багет» сталь нержавеющая, металлический