Ножи для овощей и фруктов

Для овощей и фруктов

Для овощей и фруктов

28 товаров
Поварские

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Мусаты и точила

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Ножницы кухонные

Ножницы кухонные

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Держатели и подставки

Держатели и подставки

9 товаров
Настоящее фото товара Нож для чистки овощей и фруктов «Нова» сталь нержавеющая, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
440

Нож для чистки овощей и фруктов «Нова» сталь нержавеющая, полипропилен

12
В наличии 120 шт.
Настоящее фото товара Нож кухонный универсальный «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
660

Нож кухонный универсальный «Проотель» сталь нержавеющая, пластик

11
В наличии
Настоящее фото товара Нож для чистки овощей и фруктов «Нова» сталь нерж.,полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
490

Нож для чистки овощей и фруктов «Нова» сталь нерж.,полипропилен

13
В наличии 120 шт.
Настоящее фото товара Нож для фигурной нарезки «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
120

Нож для фигурной нарезки «Проотель» сталь нержавеющая, пластик

15
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Нож для чистки овощей и фруктов «Нова» сталь нерж.,полипропилен, длина 200мм, произведённого компанией ChiedoCover
450

Нож для чистки овощей и фруктов «Нова» сталь нерж.,полипропилен, длина 200мм

11
В наличии 144 шт.
Настоящее фото товара Нож для чистки овощей и фруктов «Нова» сталь нерж.,полипропилен, длина 185мм, произведённого компанией ChiedoCover
450

Нож для чистки овощей и фруктов «Нова» сталь нерж.,полипропилен, длина 185мм

13
В наличии 80 шт.
Настоящее фото товара Нож кухонный универсальный металл, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
1 010

Нож кухонный универсальный металл, пластик

9
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Нож для чистки овощей и фруктов «Нова» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
520

Нож для чистки овощей и фруктов «Нова» сталь нержавеющая

8
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Нож для чистки овощей и фруктов сталь, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
220

Нож для чистки овощей и фруктов сталь, дерево

10
В наличии
Настоящее фото товара Нож для чистки овощей и фруктов «Универсал» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
2 040

Нож для чистки овощей и фруктов «Универсал» сталь нержавеющая

15
В наличии 66 шт.
Настоящее фото товара Нож для чистки овощей и фруктов «Нова» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 180, произведённого компанией ChiedoCover
440

Нож для чистки овощей и фруктов «Нова» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 180

9
В наличии 80 шт.
Настоящее фото товара Нож для фигурной нарезки 3шт сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
610

Нож для фигурной нарезки 3шт сталь нержавеющая, пластик

8
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Нож для чистки овощей и фруктов «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
3 970

Нож для чистки овощей и фруктов «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

8
В наличии 10 шт.
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
Настоящее фото товара Нож для чистки овощей и фруктов «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
1 560

Нож для чистки овощей и фруктов «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

7
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Нож для чистки овощей и фруктов «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
3 730

Нож для чистки овощей и фруктов «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

5
В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Нож для чистки овощей и фруктов «Универсал» сталь нержавеющая, длина 190мм, произведённого компанией ChiedoCover
1 940

Нож для чистки овощей и фруктов «Универсал» сталь нержавеющая, длина 190мм

9
В наличии 22 шт.
Настоящее фото товара Нож для томатов «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 130мм, произведённого компанией ChiedoCover
3 520

Нож для томатов «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 130мм

14
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Нож для чистки овощей и фруктов «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 178, произведённого компанией ChiedoCover
1 620

Нож для чистки овощей и фруктов «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 178

12
В наличии 32 шт.
Настоящее фото товара Нож для томатов «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
4 510

Нож для томатов «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

9
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Нож для фигурной нарезки, сталь, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
980

Нож для фигурной нарезки, сталь, пластик

9
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Нож для фруктов «Лаццо» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
1 150

Нож для фруктов «Лаццо» сталь нержавеющая, металлический

15
В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Нож для фруктов «Диаз» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
1 020

Нож для фруктов «Диаз» сталь нержавеющая, металлический

13
В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Нож для фруктов «Ансер» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
370

Нож для фруктов «Ансер» сталь нержавеющая, металлический

11
В наличии 300 шт.
Настоящее фото товара Нож для фруктов «X-15» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
710

Нож для фруктов «X-15» сталь нержавеющая, металлический

10
В наличии 88 шт.
Настоящее фото товара Нож для фруктов «Аркада» сталь нержавеющая, металлический , произведённого компанией ChiedoCover
410

Нож для фруктов «Аркада» сталь нержавеющая, металлический

14
В наличии 137 шт.
Настоящее фото товара Нож для фруктов «Осло» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
640

Нож для фруктов «Осло» сталь нержавеющая, металлический

14
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Нож для фруктов «Адажио» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
600

Нож для фруктов «Адажио» сталь нержавеющая, металлический

12
В наличии 276 шт.
Мягкая мебель
Настоящее фото товара Нож для фруктов «Багет» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
330

Нож для фруктов «Багет» сталь нержавеющая, металлический

9
В наличии 267 шт.
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