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Нож кухонный универсальный «Проотель» сталь нержавеющая, пластик - фото 1

Нож кухонный универсальный «Проотель» сталь нержавеющая, пластик

Артикул: CH-058-544
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина215 мм
  • Глубина20 мм
  • Вес0.094 кг
  • Цветчерный

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